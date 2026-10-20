Vissterfte nu ook ontdekt in Creola

In Creola, in het district Saramacca, is vissterfte ontdekt. Districtscommissaris Aniel Ramautar werd zondag 18 oktober op de hoogte gesteld van de situatie en heeft zich maandag 19 oktober ter plaatse georiënteerd.

Naar aanleiding hiervan zijn de betrokken autoriteiten en instanties ingeschakeld om de situatie te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen.

De Nationale Milieu Autoriteit in Suriname (NMA) en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) doen onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de vissterfte. In afwachting van de onderzoeksresultaten is nog niet duidelijk waardoor de vissen zijn gestorven.

De ontdekking in Creola komt enkele maanden nadat eerder op grote schaal vissterfte werd vastgesteld in de omgeving van de Moeroekreek en de Saramaccarivier.

Onderzoek van de NMA wees daarbij op de aanwezigheid van cyanide en zware metalen in water en vissen. Volgens de onderzoeksbevindingen zijn er aanwijzingen dat de verontreiniging is begonnen op de concessie van Grassalco, of bij een bedrijf dat daar werkzaam is of is geweest.

De Surinaamse regering heeft naar aanleiding van de eerdere verontreiniging aangekondigd Grassalco formeel aansprakelijk te willen stellen voor de schade en te onderzoeken hoe het bedrijf kan bijdragen aan het oplossen van de situatie. Ook zijn maatregelen aangekondigd om de goudsector beter te reguleren, waaronder het voorlopig stilleggen van de uitgifte van nieuwe concessies en het openbaar maken van concessies.

Of de nu ontdekte vissterfte in Creola verband houdt met de eerdere verontreiniging van de Saramaccarivier, is vooralsnog niet bekend. Het lopende onderzoek moet hierover duidelijkheid brengen.