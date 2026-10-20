VIDEO: Gewapende rover rukt gouden kettingen van vrouwen terwijl familie buiten zit

Een samenzijn van enkele familieleden buiten hun woning, is afgelopen maandag abrupt verstoord door een brutale gewapende roofoverval. Op de hoek van de Lawastraat en de Goninistraat in Suriname werd een vrouw om 18.19u door een gewapende crimineel van haar gouden halsketting beroofd. De overval, die zich binnen enkele seconden voltrok, is op videobeelden vastgelegd.

Op de beelden (zie onder) is te zien hoe enkele familieleden buiten bij een woning zitten. Niets wijst op dat moment op het gevaar dat hen te wachten staat. Plotseling stopt een bromfiets met daarop twee mannen met bivakmutsen op straat, vlak voor de woning.

Een van de mannen stapt van de bromfiets af en loopt met een vuistvuurwapen in zijn hand rechtstreeks op de aanwezige vrouwen af. Zonder enige aarzeling rukt hij de kettingen van hun hals. De vrouwen worden volledig overrompeld door de onverwachte actie.

Direct nadat hij de kettingen heeft buitgemaakt, sprint de overvaller terug naar de bromfiets, waarop zijn kompaan is blijven wachten. Hij springt achterop, waarna de twee daders er vandoor gaan. De hele overval speelt zich in korte tijd af, waardoor de aanwezigen nauwelijks de gelegenheid krijgen om te reageren.

De familieleden blijven zichtbaar verbouwereerd achter. Het samenzijn is binnen enkele ogenblikken veranderd in een angstige ervaring, waarbij de slachtoffers onverwacht met een gewapende crimineel werden geconfronteerd.

De daders vluchtten op een zwartgelakte Dayang-bromfiets, waarvan het registratienummer niet bekend is, in de Litaniestraat. Over eventuele verwondingen en de identiteit van de overvallers zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend.

Een van de familieleden zegt aan de recatie van Waterkant.Net dat ze elke dag daar buiten zitten en mogelijk geobserveerd zijn door de rovers. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.