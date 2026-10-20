Terreinauto belandt in trens langs Braamshoopweg: vrouw gewond naar ziekenhuis

Een terreinauto is zondagavond langs de Braamshoopweg in Suriname van de weg geraakt en in een trens beland. Bij het ongeval raakte een vrouw die als bijrijder in het voertuig zat, gewond. Zij moest per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De omstandigheden waaronder het voertuig in de trens terechtkwam, zijn vooralsnog onduidelijk. Ook is nog niet bekend wat er precies aan het ongeval voorafging en waardoor de bestuurder de controle over het voertuig verloor, als daarvan sprake is geweest.

De politie kreeg na het incident een melding en ging ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De gewonde vrouw werd door ambulancepersoneel opgevangen en vervolgens overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voor medische behandeling.

Over de aard en ernst van haar verwondingen is nog geen nadere informatie beschikbaar. Evenmin is bekend of de bestuurder van de terreinauto bij het ongeval letsel heeft opgelopen.

Het voertuig kwam in de trens terecht en moest met behulp van een ingeschakelde sleepdienst worden geborgen. Nadat de terreinauto uit de trens was gehaald, werd deze van de locatie afgevoerd.

De Surinaamse politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Daarbij moet duidelijk worden hoe de terreinauto van de weg is geraakt en in de trens terecht is gekomen.