Riolering Slangenhoutstraat aangepakt vanwege wateroverlast: weg donderdag weer open

De Slangenhoutstraat in Paramaribo wordt naar verwachting donderdag 22 oktober weer opengesteld voor het verkeer. Het gedeelte tussen de Van ’t Hogerhuysstraat en de Hernhutterstraat is sinds vrijdag gedeeltelijk afgesloten vanwege grootschalige werkzaamheden aan het rioleringssysteem. De aanpak moet bijdragen aan een betere afwatering en het terugdringen van wateroverlast in het gebied.

Aannemingsbedrijf Kuldipsingh Infra N.V. is momenteel bezig met het vervangen en verbeteren van de bestaande riolering. De werkzaamheden maken deel uit van het omvangrijke rehabilitatieproject van de Van ’t Hogerhuysstraat, dat eind augustus van start ging en volgens planning twintig maanden in beslag zal nemen.

Projectmanager Rodney Wongsosoeparto van Kuldipsingh Infra N.V. verklaarde maandag 19 oktober tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de aanpak van de riolering een belangrijke voorwaarde is voor het verdere verloop van het project. Tijdens het vraaggesprek werden de bestaande dwarsduikers onder de Slangenhoutstraat en de Calcuttastraat verwijderd en vervangen door nieuwe. Momenteel wordt gewerkt aan de langste riolering in de Slangenhoutstraat.

Volgens Wongsosoeparto bevinden zich verspreid over de Slangenhoutstraat en de Van ’t Hogerhuysstraat zeker acht locaties waar rioleringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Na de werkzaamheden in de Slangenhoutstraat zal het project verder worden opgeschaald vanuit het Molenpad in de richting van de Wijdenboschbrug. De verbetering van de waterafvoer krijgt daarbij prioriteit.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de betrokken nutsbedrijven, de Motor Surveillance Dienst (MSD), buurtbewoners en ondernemers in de omgeving. Omwonenden en bedrijven zijn vooraf schriftelijk geïnformeerd over de tijdelijke wegafsluiting. Volgens de projectmanager wordt geprobeerd bestemmingsverkeer zoveel mogelijk doorgang te verlenen. Tijdens het aanleggen van dwarsrioleringen is dat echter niet altijd mogelijk. “Naar verwachting moeten wij ergens donderdagochtend dat deel weer vrijgeven, zodat het verkeer door kan gaan”, aldus Wongsosoeparto.

De uitvoering brengt volgens de projectmanager ook technische uitdagingen met zich mee. Zowel boven als onder de grond bevinden zich voorzieningen van nutsbedrijven waarmee rekening moet worden gehouden. Zo liggen er nog bestaande asbestleidingen van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), die volgens het nieuwe ontwerp moeten worden verwijderd. Dit vereist zorgvuldige afstemming en planning met de betrokken partijen.

Daarnaast vormt het regelen van het verkeer een belangrijk aandachtspunt. De samenwerking met de MSD moet ervoor zorgen dat weggebruikers tijdig worden geïnformeerd over afsluitingen en mogelijke omleidingsroutes. Daarmee wil men de verkeershinder tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperken.

Hoewel het streven is om het afgesloten weggedeelte op 22 oktober weer vrij te geven, betekent dit niet dat alle werkzaamheden in het gebied zijn afgerond. De aanpak van de riolering langs de weg wordt daarna voortgezet. Wongsosoeparto bedankt de samenleving voor het getoonde geduld en de medewerking. Volgens hem verloopt de samenwerking met de betrokkenen tot dusver constructief.