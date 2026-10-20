Nederlandse parlementariër Don Ceder stelt Kamervragen over vermissing Rodney Leysner in Suriname

Het Nederlandse Tweede Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over de vermissing van de Nederlandse staatsburger Rodney Leysner, die sinds 15 augustus 2026 wordt vermist in Suriname.

Met zijn vragen vraagt Ceder, die zelf ook Surinaamse wortels heeft, aandacht voor de stand van zaken in de zaak en voor de rol die de Nederlandse overheid kan spelen bij het bevorderen van de internationale samenwerking en het ondersteunen van de familie van Leysner.



In zijn vragen vraagt Ceder tevens welke mogelijkheden er zijn om, in overleg met de Surinaamse autoriteiten, de internationale samenwerking verder te versterken. Hij noemt onder meer rechtshulpverzoeken, internationale opsporingskanalen en samenwerking met andere landen, indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft.



Ceder: “De vermissing van Leysner houdt velen in zowel Suriname als Nederland bezig. Ik wil dat de Nederlandse overheid nagaat hoe zij, in nauwe samenwerking met de Surinaamse autoriteiten, kan bijdragen aan het onderzoek en welke aanvullende ondersteuning aan de zaak en aan de familie kan worden geboden.”

Ook vraagt hij naar de berichtgeving dat er een verdachte wordt gezocht in verband met de vermissing. Daarbij wil hij weten hoe de opsporing wordt ondersteund en welke rol internationale samenwerking, bijvoorbeeld via Interpol, kan spelen.

De schriftelijke vragen onderstrepen het belang van aandacht voor de vermissing, tot aan het Nederlandse Parlement aan toe. Het kabinet beantwoord doorgaans binnen drie weken Kamervragen van een parlementariër.