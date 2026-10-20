Muziekformatie Black Harmony geëerd voor twintig jaar inzet voor behoud Surinaams cultureel erfgoed

De Surinaams-Nederlandse muziekformatie Black Harmony is vandaag, dinsdag 20 oktober, in het zonnetje gezet vanwege haar jarenlange bijdrage aan het behoud van cultureel erfgoed. De groep ontving een oorkonde als blijk van waardering voor haar inzet om traditionele muziek, dans en rituelen levend te houden en door te geven aan volgende generaties.

Naast de oorkonde kregen de leden van de formatie ook gepersonaliseerde pins en een boeketje uitgereikt. Met de erkenning wordt stilgestaan bij twintig jaar toewijding aan het beschermen, uitdragen en overdragen van culturele tradities.

De voordracht voor de onderscheiding kwam van geluidsman en muziekkenner Regillio Koorndijk. Hij nam het initiatief om de jarenlange inzet van Black Harmony onder de aandacht te brengen en daarmee erkenning te geven aan de bijdrage die de muziekformatie levert aan het behoud van het Surinaamse culturele erfgoed.

Formatieleider Orlando Ceder nam de oorkonde namens Black Harmony in ontvangst. Daarbij benadrukte hij het blijvende belang van het beschermen en doorgeven van culturele waarden en tradities. Volgens Ceder is het essentieel dat ook toekomstige generaties kennis blijven maken met het erfgoed dat door eerdere generaties is opgebouwd en doorgegeven.

De erkenning werd dinsdag via sociale media bekendgemaakt door Roseline Daan, consul-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam. Daarbij werd ook gewezen op de belangrijke plaats die cultuur inneemt binnen de samenleving. Cultuur vormt immers een wezenlijk onderdeel van de identiteit, geschiedenis en toekomst van een gemeenschap.

Met de onderscheiding krijgt Black Harmony waardering voor haar jarenlange inspanningen om traditionele culturele uitingen een blijvende plaats te geven binnen de Surinaamse samenleving.