Lijk met schotwond aangetroffen in Lawagebied; mogelijk verband met roofoverval op goudkamp

In het Lawagebied is zondag een lijk met een schotwond aangetroffen. Het lichaam werd gevonden in de omgeving van een goudzoekerskamp waar op woensdag 14 oktober een gewapende roofoverval plaatsvond. De politie in Suriname onderzoekt of er een verband bestaat tussen beide incidenten.

Bij de roofoverval op het kamp, dat in de nabijheid van een concessie van een Canadese multinational ligt, zouden drie gewapende criminelen betrokken zijn geweest. Het is niet bekend of er nog meer verdachten in het bos aanwezig waren.

De criminelen zouden de arbeiders onder schot hebben gehouden en hen langer dan vier uur hebben vastgehouden. Hoeveel ruw goud bij de overval is buitgemaakt, is vooralsnog onbekend. Op camerabeelden zouden drie verdachten te zien zijn.

In de directe omgeving van het kamp werd vervolgens een lijk aangetroffen. Aanvankelijk werd melding gemaakt van twee lichamen, maar tot dusver is slechts één lichaam gevonden. Er wordt onderzocht of de overledene betrokken was bij de roofoverval en of de schotwond verband houdt met de gebeurtenissen rond de beroving.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een afrekening binnen de groep. Volgens betrouwbare bronnen zou één van de betrokkenen erin zijn geslaagd met schotwonden te vluchten. Deze informatie is vooralsnog niet officieel bevestigd. Vandaar de melding over twee lijken.

De politie van Regio Oost is belast met het onderzoek. Het lichaam zal per gecharterd vliegtuig naar Paramaribo worden overgebracht. De identiteit van de overledene, de precieze omstandigheden van zijn overlijden en het mogelijke verband met de roofoverval moeten nog nader worden vastgesteld.