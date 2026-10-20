Guyana kondigt importverbod op vapes aan om jongeren te beschermen

De regering van Guyana gaat de invoer van vapes en andere vapingproducten voor recreatief gebruik verbieden. President Irfaan Ali kondigde zaterdag aan dat hiervoor binnenkort een officieel besluit wordt ondertekend. Met de maatregel wil de regering vooral kinderen en jongeren beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van vapen.

Ali maakte het voorgenomen verbod bekend in een videotoespraak op sociale media. Volgens de president nemen de zorgen over de ongecontroleerde invoer, verkoop en het gebruik van vapingproducten in Guyana toe. Vooral het gebruik onder scholieren en tieners baart de autoriteiten zorgen.

Het importverbod wordt vastgelegd in een besluit op grond van de Customs Act, de douanewetgeving van Guyana. De invoer van vapingproducten wordt dan alleen nog toegestaan met goedkeuring van de minister van Volksgezondheid of de bevoegde instanties voor tabakscontrole, waaronder de National Tobacco Control Council en de Tobacco Control Board.

Medisch en therapeutisch gebruik wordt daarmee niet volledig uitgesloten. Producten voor deze doeleinden kunnen onder voorwaarden worden toegelaten, mits de bevoegde gezondheidsinstanties daarvoor toestemming verlenen.

De president van het buurland van Suriname benadrukte dat vapes, hoewel ze vaak worden gepresenteerd als alternatief voor traditionele sigaretten, niet zonder risico zijn. Volgens hem kunnen gebruikers worden blootgesteld aan giftige stoffen en nicotineverslaving ontwikkelen. Ook wees hij op mogelijke gevolgen voor de hersenontwikkeling bij kinderen en adolescenten.

Met de maatregel reageert de regering naar eigen zeggen op zorgen van ouders, leerkrachten, religieuze leiders en andere leden van de samenleving. Zij maken zich zorgen over de toenemende toegankelijkheid van vapingproducten voor jongeren.

Ali riep ouders, leerkrachten en gemeenschapsleiders op om jongeren bewust te maken van de mogelijke gevaren van vapen. Het beschermen van kinderen, scholen en de samenleving is volgens de president een gezamenlijke verantwoordelijkheid.