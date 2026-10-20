Felicitatie voor het behalen van de Legal Law Master‑titel

John Robert Gerard von Niesewand wordt van harte gefeliciteerd met het behalen van zijn academische graad Legal Law Master (Meester in het Surinaams Recht) op 19 oktober 2026 aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Tijdens zijn thesisverdediging presenteerde hij zijn onderzoek: “De toetsing van het politieoptreden bij mensenhandel in de prostitutie”, waarvoor hij door de Examencommissie werd beoordeeld met het judicium 7.0.

Deze bijzondere prestatie markeert een belangrijke mijlpaal in zijn juridische loopbaan en bevestigt zijn toewijding, vakbekwaamheid en professionele groei binnen het rechtsgebied.

“Volhouden is de stille kracht die deuren opent waar anderen alleen muren zien.” — jvn