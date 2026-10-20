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VIDEO: ‘Beveiliging’ Jap A Joe pakt RVC-voorzitter Scheek hardhandig aan

https://www.surifesta.nl/

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Beeld dWT/Jason Pinas

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De laatste werkdag van Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) directeur Wendy Jap A Joe is vanmiddag geëscaleerd toen beveiligers haar naar buiten wilden begeleiden. Op onderstaande beelden gedeeld door De Ware Tijd online is te zien dat RVC-voorzitter Emanuel Scheek hardhandig wordt aangepakt door een beveiliger.

Aanleiding was het conflict over de positie van directeur Wendy Jap A Joe. Volgens de Raad van Commissarissen en minister Raymond Landveld verstreek haar wettelijke benoemingstermijn op 19 oktober en moest zij haar taken vandaag overdragen. Jap-A-Joe betwist dat zij moet vertrekken en beroept zich op haar arbeidsovereenkomst.

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Een poging om de leiding van de TAS over te nemen liep uit op een fysieke confrontatie. In onderstaand filmpje is te zien dat Scheek voor de ingang van de deur ging staan toen Jap A Joe wilde vertrekken en door een beveiliger hardhandig werd vastgegrepen, geduwd en getrokken. De hardhandige aanpak is door aanwezige media gefilmd.

De RvC-voorzitter verklaarde na de confrontatie pijn te hebben aan zijn rug, armen en schouder. Hij kondigde aan aangifte te doen. Ook commissaris Joan Nibte zegt hardhandig te zijn geduwd en wil naar de Surinaamse politie stappen.

Volgens Scheek had de raad vooraf politieassistentie gevraagd, maar kregen de aanwezige agenten van hogerhand opdracht zich terug te trekken. Een officiële reactie van de politie ontbreekt. Jap A Joe verliet het gebouw rond 16.00 uur onder begeleiding, zonder dat de gewenste overdracht had plaatsgevonden.

Volgens De Vliegende Reporter heeft zij de president per brief geïnformeerd dat zij niet bedankt kan worden op grond van artikel 4 lid 2 van de Wet Telecommunicatievoorziening. Jap A Joe blijft op haar standpunt dat zij directeur is en niet zal overdragen zonder een ontslagresolutie.

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