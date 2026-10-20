Betterson wil weten: wie betaalt de schade als iemand onterecht wordt opgesloten

ABOP-parlementariër Stanley Betterson wil weten in hoeverre de rechtsbescherming van Surinaamse burgers wordt gewaarborgd bij de voorgenomen verruiming van de bijzondere opsporingsbevoegdheden van justitiële autoriteiten.

Tijdens de behandeling van de wijziging van het Wetboek van Strafvordering in De Nationale Assemblee (DNA) vorige week donderdag waarschuwde hij voor de mogelijke gevolgen van onrechtmatige detentie. Hij vraagt onder meer aandacht voor de schade die burgers hierdoor kunnen lijden, zoals baanverlies, advocaatkosten en de ontwrichting van het gezinsleven, en wil weten in hoeverre zij daarvoor gecompenseerd kunnen worden.

“Want we weten dat er met de verruiming van de bevoegdheden meer mogelijkheden voor justitie ontstaan. We kunnen meer burgers krijgen die in detentie komen. En wat als er sprake is van onrechtmatige detentie? In hoeverre worden burgers vergoed?

Burgers raken hun job kwijt als ze onrechtmatig in detentie zijn. Daarbij komen alle andere kosten die ze moeten maken, zoals advocaatkosten, en ook het gezinsleven raakt ontwricht. Hoe staat het daarmee?”, zei Betterson.

De parlementariër voerde aan dat justitie in Suriname heel snel geneigd is verdachte personen in detentie te plaatsen indien zij niet tot de groep van ‘hoge gasten’ behoren.