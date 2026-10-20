Bejaarde vrouw op erf overvallen en beroofd

Een 78-jarige vrouw is maandagmorgen vroeg op haar erf aan de Napelstraat in Suriname overvallen en beroofd van haar gouden sieraden en een onbekend geldbedrag in SRD.

Vernomen wordt dat de 78-jarige P.B. rond 05.45u op haar erf bezig was bloemen te plukken voor haar ochtendgebed. Op dat moment sprongen twee criminelen over de schutting en brachten haar vervolgens naar binnen. Ze waren gewapend met een vuistvuurwapen.

De criminelen probeerden haar met tie-wraps vast te binden, maar de vrouw verzette zich daartegen. Het lukte hen daardoor niet om haar vast te binden.

Vervolgens rukten de overvallers de sieraden die zij droeg. Ook werd haar slaapkamer overhoopgehaald. Uit een kledingkast, waarin zij het geld tussen haar kleding had bewaard, werd een onbekend geldbedrag aan Surinaamse dollars weggenomen.

Het slachtoffer verklaarde verder dat er in totaal drie verdachten bij de beroving betrokken waren. Terwijl twee van hen de woning binnendrongen en de vrouw beroofden, hield de derde verdachte vermoedelijk de wacht buiten.

Na de daad verlieten de daders de plaats op een bromfiets. Ze liep verwondingen op aan haar beide armen.

De politie van Munder heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.