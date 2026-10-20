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Baby dood aangetroffen in auto aan de Tout Lui Fautkanaalweg

https://www.surifesta.nl/

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Een baby van ongeveer anderhalve maand oud is maandag dood aangetroffen in een auto nabij de kruising van de Tout Lui Fautkanaalweg en de Lachmisinghweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie die de redactie van Waterkant.Net binnen kreeg kampte het kindje met gezondheidsproblemen. Vernomen wordt dat de baby eerder naar een traditionele genezer hiervoor zou zijn gebracht.

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Tijdens de terugreis naar huis zou het kindje zijn overleden. Wat zich onderweg precies heeft afgespeeld, is vooralsnog niet duidelijk.

Na de melding zijn de bevoegde instanties ingeschakeld meldt de Surinaamse politie. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet vastgesteld.

Ook is nog onduidelijk of de bestaande gezondheidsproblemen een rol hebben gespeeld bij het overlijden. Meer bijzonderheden over de omstandigheden worden afgewacht.

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