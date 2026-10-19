Weer bromfietser dood na botsing tussen twee bromfietsen aan Martin Luther Kingweg

Aan de Martin Luther Kingweg in Suriname heeft zich zondagavond opnieuw een fatale aanrijding voorgedaan tussen twee bromfietsen. Ook hierbij is een man om het leven gekomen.

Het ongeval werd gemeld ter hoogte van Sam Trading, in het ressort Houttuin. Volgens de eerste melding van de Surinaamse politie is het overleden slachtoffer een man van Hindoestaanse afkomst, van naar schatting twintig jaar oud. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Hoe de twee bromfietsen met elkaar in botsing kwamen, is vooralsnog onduidelijk. Ook over de toestand van de andere bromfietser is nog geen informatie beschikbaar. De betrokken instanties zijn ingeschakeld.

Eerder op zondagochtend rond 07.00 uur, kwamen eveneens twee bromfietsen met elkaar in botsing op dezelfde weg. Dat gebeurde ter hoogte van Menkendam. Daarbij overleed de 50-jarige W.R. ter plaatse aan zijn verwondingen, zo berichtte Waterkant eerder.