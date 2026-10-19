Surifesta 30 okt in Hoofddorp met Georgy Entertainment en Freestyle uit Suriname

De topformaties Georgy Entertainment en Freestyle uit Suriname zijn deze maand in Nederland en zijn op VRIJDAG 30 OKTOBER samen te zien tijdens Surifesta in Hoofddorp! Het wordt een 100% Surinaamse avond van 21.00u – 02.00u bij Lumière Events aan de Kruisweg 636 in Hoofddorp. Verwacht alle soorten muziek: van kaseko en merengue tot potjopotjo.
Kaarten zijn op de avond aan de deur te koop voor €25 per persoon, maar wie er vroeg bij is, profiteert van onze speciale deals:
- Earlybird DUO-TICKET: 2 personen voor slechts €29
- Earlybird GROEP-TICKET: 4 personen voor slechts €49
Wacht niet te lang en haal je kaarten meteen hier. Wil je de avond extra luxe beleven met een eigen tafel en zitplaatsen? Een VIP-arrangement is mogelijk vanaf €200 voor 4 personen (excl. drank). Voor VIP-reserveringen en meer informatie: bel of WhatsApp 06-29107683
SURIFESTA met Georgy Entertainment en Freestyle in Hoofddorp
Datum: VRIJDAG 30 oktober 2026
Tijd: 21.00 – 02.00u
Lumière Events, Kruisweg 636 – Hoofddorp
Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.
Toegang vanaf 18 jaar (ID verplicht)
Info: Whatsapp 06-29107683