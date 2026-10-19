Politie sommeert onbevoegde bewoners Masoniagebied te vertrekken vóór 23 oktober

Iedereen die zonder de vereiste toestemming in het Masoniagebied in het district Sipaliwini verblijft, moet het gebied uiterlijk vrijdag 23 oktober om 08.00 uur volledig hebben verlaten. Dat maakt het Korps Politie Suriname (KPS) bekend in een aanzegging tot ontruiming, gedateerd 15 oktober 2026.

Volgens de politie maakt het gebied deel uit van niet-uitgegeven domeingrond van de Republiek Suriname. De aanzegging richt zich op personen die zich daar zonder toestemming hebben gevestigd of er zonder toestemming verblijven.

De betrokkenen moeten hun kampen en andere verblijfplaatsen volledig afbreken. Ook moeten zij alle materialen, bezittingen en persoonlijke eigendommen meenemen en het gebied volledig ontruimd achterlaten. Zij mogen zich daarna niet opnieuw zonder de vereiste toestemming in het gebied vestigen of er verblijven.

Als de betrokkenen niet of niet volledig binnen de gestelde termijn aan de aanzegging voldoen, kan de politie samen met het Nationaal Leger maatregelen treffen om het gebied te ontruimen. Het KPS stelt dat dit met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen zal gebeuren.

De politie benadrukt dat de aanzegging geldt als een formele, rechtsgeldige en bindende kennisgeving.

ProBios brengt de locatie in verband met de aanwezigheid van mennonieten in het gebied. Uit een dronebeeld van ProBios (foto) blijkt dat in het Masoniagebied op verschillende plekken bos is opengekapt en bouwwerken zijn neergezet. Ook is een onverharde weg zichtbaar.