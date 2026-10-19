Politie onderzoekt mogelijk misbruik minderjarig meisje door andere minderjarige

De politie van Santodorp onderzoekt een melding van mogelijk seksueel misbruik van een minderjarig meisje in een woning aan de De Goede Zorgweg. Een andere minderjarige zou zich tegenover haar seksueel grensoverschrijdend hebben gedragen.

Volgens het Korps Politie Suriname kwam de melding vrijdag 16 oktober binnen. De eerste onderzoekshandelingen zijn inmiddels verricht en betrokkenen zijn gehoord. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht.

Om de betrokken minderjarigen te beschermen, worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. De politie roept de samenleving op geen onbevestigde informatie of verzinsels over de zaak te verspreiden.

Daarnaast worden ouders en verzorgers aangespoord alert te zijn en met hun kinderen over persoonlijke grenzen te praten. Kinderen moeten worden aangemoedigd situaties waarin zij zich onveilig voelen direct te melden.