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Per abuis vrijgelaten arrestant meldt zich met advocaat bij politie

https://www.surifesta.nl/

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Per abuis vrijgelaten arrestant meldt zich met advocaat bij politie
fotomontage by Waterkant.Net

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Cicilson J.R., die op 14 oktober 2026 per abuis door de politie van Geyersvlijt in Suriname werd vrijgelaten, heeft zich vandaag, maandag 19 oktober, met zijn advocaat bij de politie gemeld. Vernomen wordt dat hij advocaat Derrick Veira in de arm heeft genomen.

De invrijheidstelling was bedoeld voor de vrouwelijke arrestant Cicilson A.R., maar door een verwisseling werd de mannelijke arrestant Cicilson J.R. op vrije voeten gesteld. Beiden zaten ingesloten op het politiebureau van Geyersvlijt en hebben dezelfde achternaam.

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Bij de afhandeling van de invrijheidstelling werden de twee met elkaar verwisseld. Hoe die vergissing precies heeft kunnen plaatsvinden, is vooralsnog niet bekend. Na de ontdekking van de fout werd het signalement van Cicilson J.R. intern bij de Surinaamse politie verspreid.

De man wordt verdacht van overtreding van de Wet Verdovende Middelen en deelname aan een criminele organisatie. De verdenkingen houden verband met een drugszaak waarin ook een buitenlander is aangehouden. Hij zou de hem verweten handelingen onder bedreiging hebben gepleegd.

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