Negentig studenten uit binnenland starten landbouwopleiding via lokale studiepunten

Negentig studenten uit Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini gaan een landbouwopleiding volgen. Via lokale studiepunten met internet, laptops en printfaciliteiten kunnen zij gezamenlijk online lessen bijwonen. De opleiding moet bijdragen aan een hogere landbouwproductie en meer verdienmogelijkheden in het binnenland.

Het gaat om een pre-bachelor- en een bacheloropleiding, georganiseerd door het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Volgens het persbericht vormt de groep de eerste lichting uit het binnenland die deze landbouwopleiding volgt.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de University of Sciences and Green Technology International (USTI) en de Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMiF). SEMiF financiert het initiatief.

USTI richtte vrijdag 16 oktober een zogenoemde hub in Marowijne in. Studenten kregen daarbij uitleg over de opbouw van de opleiding. Een dag later werd ook in Brokopondo een nieuw studiepunt geopend en ontvingen deelnemers instructies. In dat district waren eerder al vier hubs opgezet in samenwerking met het ministerie.

Cyrano Asoiti, onderdirecteur Landbouw van DAOB, riep de studenten op de opleiding serieus te nemen en de geboden kans te benutten. Hij benadrukte dat zij de opgedane kennis ook kunnen doorgeven aan basisschoolleerlingen, om zo de agrarische ontwikkeling verder te stimuleren.

Naast kennisoverdracht moet de opleiding helpen de productie in de betrokken gebieden te verhogen. Daarmee moet ook de mogelijkheid groeien om met landbouw inkomsten te verwerven.