Kadensi: “Wanneer is Achaibersing voor het laatst gezien in Rangoe en Flora?”

VHP’er en artiest Arnold Boekoeroe, beter bekend als Kadensi, ziet oud-minister Armand Achaibersing niet als de juiste persoon voor het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP).

“De VHP heeft iets anders nodig. We hebben iemand nodig die in het getto kan gaan en met die bromki dyari in gesprek kan gaan. Iemand die overal kan bewegen en iedereen erbij kan betrekken”, zei Kadensi in een interview op Sign-in tv. Achaibersing heeft zijn kandidatuur vorige week bevestigd.

Kadensi voerde aan dat voor veel mensen die deel uitmaken van de zogenaamde bromki dyari de aankondiging van de kandidatuur van Achaibersing als een verrassing is overgekomen, aangezien zij hierover nooit zijn gehoord. Het verbaast hem daarom wanneer er wordt aangegeven dat zijn kandidatuur volgt op weken van overleg binnen en buiten de partij. “We praten over die bromki dyari. En a bromki dyari bigi moro wan kliekje”, aldus de artiest.

Volgens Kadensi moeten de supporters van Achaibersing er rekening mee houden dat de VHP een grote organisatie is die in staat is om de eerstvolgende algemene vrije en geheime verkiezingen in 2030 of zelfs eerder weer te winnen. Daarvoor is het dan belangrijk dat leiders van de partij zich overal kunnen bewegen.

Hij vraagt zich daarom af wanneer Achaibersing voor het laatst gezien is in volksbuurten als ‘Rangoe’ en Flora. “Hij is niet opgewassen tegen de drukking die op hem af zal komen”, aldus de VHP’er, die zichzelf als de spits van de partij ziet.

Naast Achaibersing bereidt ook VHP-ondervoorzitter Asis Gajadien zich voor op een mogelijke gooi naar het voorzitterschap. Kadensi geeft Gajadien juist het voordeel van de twijfel en hoopt dat hij zich inderdaad kandidaat stelt.

“Want als hij zou willen, dan zou hij een goede kandidaat zijn…fu tyari a bromki dyari…a getto. Mi si dati Asis e beweeg. A man mang tegen bigi winti kba. Achaibersing ben de minister fu Financiën. Even a volk bari a man, dan a man gwe”, stelde hij. Volgens de artiest is Gajadien iemand die altijd bereid en beschikbaar is om in de volksbuurten op te trekken.

Hij benadrukt dat voorkomen moet worden dat de VHP hetzelfde probleem ondergaat als de NDP. Daar werd Jennifer Simons gekozen tot voorzitter, wat volgens hem nu ertoe geleid heeft dat het land niet goed draait en veel mensen in volksbuurten het zwaar te verduren hebben. “Omdat nooit a beweeg tussen den sma dati. Ze is elite en je ziet het ook. Na elite fasi a kondre o draai. En dan a beneden laag fu a bevolking now gro. Ifi yu no sabi nooit san na pina en je yu ne si den noden fu den sma”, aldus Kadensi.