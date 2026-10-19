Generaties Lyco-1 samen op jubileumwandelloop; school wil ook renovatie aanpakken

Leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten en ouders hebben zaterdag 17 oktober samen het zestigjarig bestaan van het Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum gevierd met de Bigi Yari Wandelloop. Voor de activiteit waren vooraf in korte tijd meer dan 450 registraties binnengekomen. De lustrumcommissie kijkt terug op een geslaagde avond waarin beweging, ontmoeting en verbondenheid centraal stonden.

De wandelloop bracht verschillende generaties van de school, ook bekend als Lyco-1, bij elkaar. Naast huidige leerlingen en medewerkers namen ook oud-lyceïsten, voormalige leerkrachten en andere sympathisanten deel aan de jubileumviering.

Na de inspanning werden de aanwezigen getrakteerd op ijsjes van Fernandes Ice Cream. De avond werd feestelijk afgesloten met een ‘verjari poku’ voor de jarige school.

De commissie bedankte Cirkel Group, Assuria, Fernandes Ice Cream en Fatum voor hun steun. Ook leraren, leerlingen, oud-lyceïsten en andere betrokkenen kregen een dankwoord. Oud-leerlingen Ssushma A. Sarla Biere en Bernadette Agbulos werden afzonderlijk genoemd vanwege hun bijzondere ondersteuning.

De wandelloop maakt deel uit van een breder jubileumprogramma. Eerder organiseerde de school een docentencookout om de onderlinge band binnen het lerarenteam te versterken. Ook werden een vlaggenparade-demonstratie met leerlingen en een normen- en waardenproject in samenwerking met Stichting Wi Tru Sranan uitgevoerd.

Voor de komende periode staan een reünie en een onderwijstentoonstelling op de agenda. De tentoonstelling krijgt een educatief karakter en moet gedurende het jubileumjaar op vastgestelde momenten toegankelijk zijn voor het publiek.

Daarnaast wil de lustrumcommissie de renovatie van de school aanpakken. De werkzaamheden worden verdeeld over afzonderlijke projecten, waarbij de dringendste renovaties voorrang krijgen. Daarmee wil Lyco-1 het jubileum ook benutten om te investeren in de toekomst van de school.