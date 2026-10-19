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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Drie gemaskerde overvallers slaan toe aan Napelsstraat en laten slachtoffer gekneveld achter

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Drie gemaskerde criminelen hebben een woning aan de Napelsstraat in Suriname overvallen. De daders, onder wie twee jeugdigen, maakten geld en sieraden buit en lieten het slachtoffer gekneveld achter.

Volgens een melding van de Surinaamse politie waren de drie verdachten gemaskerd en verplaatsten zich op een zwartgelakte bromfiets van een onbekend merk.

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Tijdens de overval werd het slachtoffer gekneveld. De criminelen gingen er met een nog onbekend geldbedrag en sieraden vandoor. Het slachtoffer werd vastgebonden in de woning achtergelaten.

Hoe de overvallers de woning zijn binnengedrongen en of het slachtoffer verwondingen heeft opgelopen, is vooralsnog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe groot de totale buit is.

De melding werd rond 06.30 uur geregistreerd. De politie heeft nog geen nadere bijzonderheden over de overval verstrekt. Meer informatie over de zaak wordt verwacht.

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