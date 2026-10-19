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Brandweer Apoera zonder eigen vervoer in actie bij brand naast dieselopslag

https://www.surifesta.nl/

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Brandweer Apoera zonder eigen vervoer in actie bij brand naast dieselopslag
De plek waar de brand plaats vond nabij de dieseltanks

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In Suriname heeft de brandweer van Apoera maandag 19 oktober onder moeilijke omstandigheden ingegrepen bij een brand bij een dieselopslag. Volgens de eerste informatie kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee reservoirs met een capaciteit van ongeveer 35.000 liter elk.

De melding kwam rond 13.00 uur binnen. Bij de opslag zouden laswerkzaamheden zijn uitgevoerd, waarbij een onderdeel vlam vatte. Wat precies in brand stond en hoe het vuur ontstond, is nog niet duidelijk. De politie trof ter plaatse lasmateriaal en een blusapparaat aan.

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De brandweer van Apoera beschikt momenteel niet over eigen vervoer en kampt met een tekort aan materieel. Om toch te kunnen optreden, kregen de manschappen ondersteuning van het commissariaat en de politie. Zij hielpen bij het transport van de motorspuit naar het brandadres.

Ondanks de beperkte middelen hebben de brandweerlieden en hun groepscommandant met man en macht gewerkt om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Volgens de aangeleverde informatie bestond de vrees voor een explosie bij de dieselopslag.

Een ernstig incident bij de opslag had volgens diezelfde informatie ook gevolgen kunnen hebben voor de watervoorziening van padieboeren in het gebied.

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