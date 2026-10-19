19-jarige bromfietser overleden na frontale botsing met andere brom

De bromfietser die zondagavond omkwam bij een frontale botsing met een andere bromfietser op de Martin Luther Kingweg in Suriname, is de 19-jarige Shivam Patan.

De andere bromfietser, de 29-jarige R.B., raakte gewond en is met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Vernomen wordt dat Patan over het bromfietspad van de MLK-weg reed, vanuit de richting van de Tout Lui Fautkanaalweg in de richting van de Cassialaan. R.B. reed vanuit de tegenovergestelde richting.

Ter hoogte van Sam Trading kwamen de twee bromfietsers door een nog onbekende oorzaak frontaal met elkaar in botsing.

Bij aankomst van de ambulance vertoonde Patan geen tekenen van leven. Een arts stelde ter plaatse de dood vast. Zijn lichaam is vervolgens door een uitvaartbedrijf naar een mortuarium vervoerd.

De politie van Houttuin was ter plaatse voor onderzoek.

Eerder die zondag vond op de Martin Luther Kingweg ook al een frontale aanrijding tussen twee bromfietsen plaats, waarbij een bromfietser om het leven kwam. Daarmee eisten twee frontale botsingen op dezelfde weg binnen één dag het leven van twee mannen.