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12-jarig meisje verdrinkt tijdens baden bij kostgrondje in Brokopondo

https://www.surifesta.nl/

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12-jarig meisje verdrinkt tijdens baden bij kostgrondje in Brokopondo
Beeld via Politie - Regio Midden Suriname | bewerking Waterkant

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Een twaalfjarig meisje is zaterdagmorgen verdronken in het water bij een kostgrondje van haar oom te Brokopondo. Zij was daar met haar jongere zusje en broertje gaan baden toen zij onder water verdween en niet meer bovenkwam.

Volgens de Politie – Regio Midden Suriname gaat het om de twaalfjarige P.A. Het incident vond plaats aan de Avobakaweg, ter hoogte van mastnummer 79 nabij een houtbedrijf. De politie van Brokopondo Centrum ontving de melding rond 08.30u in de ochtend.

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Toen het meisje niet meer bovenkwam, raakten haar zusje en broertje in paniek. Zij verlieten de plek om hulp te zoeken.

Een familielid bij wie de kinderen logeerden, schoot te hulp en haalde het meisje uit het water. Een arts stelde vervolgens haar overlijden vast als gevolg van verdrinking. Het lichaam is daarna aan de nabestaanden afgestaan.

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