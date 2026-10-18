Suriname twee nieuwe Candidate Masters rijker na Schaakolympiade in Oezbekistan

Roger Orasji (16) en Ethan Tjin Kon Kiem (15) hebben tijdens hun debuut op de 46ste Schaakolympiade in Oezbekistan de Candidate Master-titel (CM) behaald. Beide jonge talenten van Suriname wisten deze titel al na zeven ronden veilig te stellen.

Na tien ronden kwamen beide spelers uit op 5,5 punten. Daarmee kwamen zij ook dicht in de buurt van een norm voor de FIDE Master-titel (FM). De prestaties van de twee jeugdschakers vormen een positief hoogtepunt voor Suriname tijdens het internationale schaakevenement.

De laatste ronde van de Schaakolympiade werd op 27 september gespeeld. Het Surinaamse herenteam nam het daarin op tegen Macau en won met 3,5-0,5.

Door deze overwinning eindigde het herenteam met 10 matchpunten op de 137ste plaats van de 206 deelnemende landenteams. Suriname begon het toernooi als nummer 147 en sloot het evenement daarmee tien plaatsen hoger af dan de oorspronkelijke startpositie.

Ook individueel waren er positieve resultaten. Vrijwel alle spelers van het herenteam wisten hun rating te verbeteren, met stijgingen van 2 tot 53 punten. Alleen CM Suradj Hanoeman bleef met een rating van 1943 ongewijzigd.

Het Surinaamse damesteam verloor de laatste wedstrijd met 2,5-1,5 en eindigde eveneens met 10 matchpunten. De dames sloten het toernooi af op de 116de plaats van de 189 deelnemende landenteams. Zij begonnen de Olympiade als nummer 105 en zakten daarmee elf plaatsen.

Volgens de Surinaamse Schaakbond moet daarbij rekening worden gehouden met het feit dat de dames dit jaar in een hogere categorie uitkwamen. Waar zij twee jaar geleden nog in categorie D speelden, kwamen zij tijdens deze editie uit in categorie C.

Ook bij de dames waren er individuele verbeteringen. Vrijwel alle speelsters boekten ratingwinst, variërend van 2 tot 32 punten. Alleen WFM Catherine Kaslan bleef met een rating van 1866 op hetzelfde niveau.

De Schaakbond beoordeelt de prestaties van beide nationale teams over het geheel genomen als redelijk en stelt dat er voldoende aanknopingspunten zijn om op voort te bouwen. Zowel het heren- als het damesteam werd tijdens de Olympiade begeleid door grootmeesters Vladimir Lazarev en Lazaro Bruzon.

De begeleiding van de nationale selecties zal de komende periode worden voortgezet. Na een evaluatie zal worden bekeken met welke grootmeesters de samenwerking in het vervolgtraject wordt voortgezet, laat de Surinaamse Schaakbond weten.

De bond spreekt daarnaast zijn dank uit aan de instanties en bedrijven die met hun bijdragen de deelname van de Surinaamse afvaardiging mede mogelijk hebben gemaakt. Het gaat om het Surinaams Olympisch Comité, Staatsolie Maatschappij Suriname, NV Energiebedrijven Suriname, CoreStats, Optiek Ninon, Chander Infra, Datasur, Jack’s Tours and Travel Services en Qualogy Suriname.

De volledige uitslagen van de Schaakolympiade zijn te vinden via Chess-Results.