Stanley Linger viert 100ste verjaardag

In Suriname heeft Stanley Robert Linger afgelopen donderdag zijn 100ste verjaardag gevierd. De eeuweling beleefde deze bijzondere mijlpaal in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen.

Linger werd op 8 oktober 1926 geboren in Paramaribo als zoon van Marius Linger en Alexandrina Molles. Hij groeide op aan de Prinsessenstraat en de Schietbaanweg, waarvan hij de geschiedenis nog altijd graag vertelt. Hij komt uit een gezin van zeven kinderen en was het vierde kind.

Zijn vader overleed toen hij nog jong was. Omdat zijn oudere broers het huis al eerder hadden verlaten, nam Linger al op jonge leeftijd een deel van de zorg voor het gezin op zich. Hij bezocht de christelijke school tot en met de vierde klas, waarna hij ging werken om zijn moeder financieel te ondersteunen.

Linger begon zijn loopbaan als bouwvakker bij bouwbedrijf Kiezel. Het vak leerde hij in de praktijk, omdat de Ambachtsschool financieel niet haalbaar was. Op 19-jarige leeftijd kreeg hij, nadat hij een quiz succesvol had afgerond, de kans om op Curaçao te gaan werken. Daar verbleef hij een jaar, waarna hij besloot te gaan varen.

Het werk in de vaart beviel hem beter, omdat hij hierdoor verschillende landen kon bezoeken. Na zijn terugkeer naar Suriname volgde hij diverse cursussen en trainingen. Vervolgens werkte hij bij de douane en als deurwaarder, waarna hij in dienst trad bij het ministerie van Financiën, waar hij bij de Belastingdienst bleef tot zijn pensionering.

Zijn pensionering werd extra bijzonder, omdat op diezelfde dag zijn tweede dochter werd geboren.

Uit zijn huwelijk met mevrouw Samuel kreeg Linger zes kinderen, vier zonen en twee dochters. Daarnaast heeft hij twaalf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Hij heeft ook twee kinderen uit een eerdere relatie. Zijn echtgenote overleed op 82-jarige leeftijd.

Hoewel zijn drukke werkzaamheden veel tijd in beslag namen, maakte hij bewust tijd vrij voor zijn gezin. Daar stond hij op, ondanks de verantwoordelijkheden die hij als kostwinner droeg.

Landbouw en hengelen behoorden tot zijn favoriete bezigheden. Vooral het hengelen beschouwde hij als een sport. Samen met anderen kon hij dagenlang in het binnenland verblijven, om vervolgens met een flinke vangst terug te keren.

Linger staat bekend als een behulpzame man die bij velen geliefd is. Ook heeft hij veel sociaal werk verricht. Tijdens zijn loopbaan werd hij met zijn team op verschillende plekken in Suriname ingezet om werkzaamheden uit te voeren die anderen niet aandurfden. Volgens zijn levensverhaal wist het team dergelijke uitdagingen steeds aan te pakken.

Ondanks zijn hoge leeftijd blijft Linger actief. Hij heeft een goed geheugen, houdt van een praatje en let op zijn voeding en gezondheid. Ook na drie operaties blijft hij in beweging.

Een bijzonder geheim achter zijn hoge leeftijd heeft hij naar eigen zeggen niet. Hij schrijft zijn gezegende leeftijd toe aan de vitaminen die hij via eten en drinken binnenkrijgt en aan de kracht van de Almachtige.

Hoewel hij nooit is gedecoreerd, blijft hij dankbaar voor het leven dat hij heeft mogen leiden. Het samenzijn met zijn familie en het bereiken van deze bijzondere leeftijd maakten zijn honderdste verjaardag extra betekenisvol.

Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag bracht districtscommissaris Marlon Budike van Paramaribo-Noord een bezoek aan Linger. Hij overhandigde de eeuweling een enveloppe namens president Jennifer Geerlings-Simons. Ook ontving Linger een verjaardagsoorkonde namens het districtscommissariaat.

Adjunct-districtssecretaris Nancy Amania had de eer om tijdens de viering het levensverhaal van de jarige voor te lezen.