Reyme vraagt aandacht voor aanhoudende geluidsoverlast in diverse woonwijken

A20-parlementariër Steven Reyme heeft donderdag in De Nationale Assemblée van Suriname (DNA) aandacht gevraagd voor de aanhoudende geluidsoverlast in Paramaribo-Noord, met name in de omgeving van de Wilhelminastraat.

Hoewel het gebied in de weekenden veel bezoekers trekt en als een aantrekkelijke uitgaanslocatie wordt beschouwd, hebben omwonenden volgens Reyme nog steeds last van geluidsoverlast. De politicus stelde dat het over het algemeen in veel buurten voorkomt dat na 12.00 uur ’s nachts bussen met luide muziek rondrijden.

“Je schrikt op. Dus ik weet niet wat het beleid hiervoor precies is, maar de dingen gaan gewoon door. Op bepaalde hoeken in bepaalde buurten zie je dat de mensen willen feesten. En ik heb geen probleem als mensen willen feesten, maar na een bepaald uur moet je toch wel rekening houden met mensen die op zaterdag wel werken en het weekend willen gebruiken om uit te rusten”, zei Reyme. Hij wilde van de Surinaamse regering weten wat precies het beleid hierover is.

De kwestie van de bussen is eerder ook meerdere malen in het parlement aangekaart door NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo, die hier zelf ook last van heeft. Eerder zei districtscommissaris Marlon Budike van Paramaribo-Noord dat er nog harder afgerekend moet worden met bromfietsers die voor ernstige geluidsoverlast zorgen. Hij wil binnenkort met de politie in overleg treden om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om naast het in beslag nemen van de bromfietsen ook de bestuurders naar het politiebureau mee te nemen en hen daar tot 7.00 uur in de ochtend te houden.

Door de week en vrijwel elk weekend verzamelen grote groepen mensen zich met hun auto’s, e-bikes en bromfietsen op verschillende plekken aan de Wilhelminastraat. Veel van de aanwezigen veroorzaken overlast in de omgeving door hun gedragingen, zoals geluidsoverlast, illegale races, openbaar alcoholgebruik en het achterlaten van vuil bij woningen en bedrijven.