Priester in Ecuador dodelijk getroffen door vallend kruisbeeld tijdens livestream

Een katholieke priester is zaterdag 17 oktober om het leven gekomen nadat een groot kruisbeeld tijdens een kerkdienst op hem viel. Het incident vond plaats in de Perpetuo Socorro-kerk in de Ecuadoriaanse stad Guayaquil en werd rechtstreeks uitgezonden via sociale media.

De priester, Patricio Alfredo Sánchez Molinari, leidde de avondmis toen het zware houten kruisbeeld dat achter hem aan de muur hing, plotseling loskwam. Het kruis viel op zijn hoofd, waardoor hij ten val kwam.

Op de livestream is te zien hoe kerkgangers geschrokken reageren en om hulp roepen. Verschillende aanwezigen kwamen direct in actie om de priester bij te staan, terwijl de uitzending bleef doorlopen.

Het aartsbisdom van Guayaquil heeft het overlijden van Sánchez bevestigd en zijn medeleven betuigd aan zijn familie, vrienden en medebroeders. De priester was verbonden aan de katholieke congregatie van de redemptoristen.

Wat precies de oorzaak is geweest van het losraken van het kruisbeeld, is vooralsnog niet bekend. De beelden van het tragische incident worden inmiddels op sociale media gedeeld.