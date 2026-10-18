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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Politie vraagt automobilisten op Bosjebrug aan te sluiten om files vlotter te verwerken

https://www.surifesta.nl/

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Wijdenboschbrug in Suriname

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De politie van Unit Verkeer Oost Suriname doet een beroep op automobilisten om bij filevorming op de Jules Wijdenboschbrug voldoende aan te sluiten op hun voorliggers. Daarmee kan de verkeersdoorstroming worden verbeterd en kunnen files vlotter worden verwerkt.

Volgens de politie komt het vooral op de Wijdenboschbrug regelmatig voor dat automobilisten grote afstanden openlaten tussen hun voertuigen. Dit zorgt voor onnodige verkeersophoudingen en langere files.

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De politie vraagt verkeersdeelnemers daarom om rekening met elkaar te houden en bij filevorming de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, zonder de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen.

Met deze oproep wil de Unit Verkeer Oost bijdragen aan een vlottere en veiligere doorstroming van het verkeer.

“Elk handje helpt mee voor een vlot en veilig verkeer”, benadrukt de politie.

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