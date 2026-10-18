Passagiersverkeer luchthaven Guyana in vijf jaar met ruim 400 procent gestegen

Het aantal passagiers dat via de luchthaven in Guyana reist, is de afgelopen vijf jaar met meer dan 400 procent toegenomen tot ruim 700.000. De groei hangt samen met de uitbreiding van regionale en internationale vliegverbindingen en de toenemende belangstelling van toeristen, investeerders en internationale bedrijven voor het buurland van Suriname.

Dat heeft Ramesh Ghir, directeur van de Cheddi Jagan International Airport (CJIA), onlangs gezegd tijdens een paneldiscussie over het verbeteren van de luchtverbindingen in het Caribisch gebied.

Volgens Ghir heeft Guyana ingezet op nieuwe samenwerkingen en kansen om meer luchtvaartmaatschappijen aan te trekken. De luchthaven werkt daarbij samen met regionale luchthavens, toeristische organisaties en andere partners om nieuwe vliegverbindingen tot stand te brengen.

Ook de verbetering van de passagierservaring heeft volgens de directeur prioriteit gekregen. Daarnaast neemt het luchtvrachtvervoer toe, wat een steeds belangrijkere rol speelt in de groei van de Guyanese luchtvaartsector.

Om de verdere groei op te vangen, werkt Guyana aan plannen voor de bouw van een nieuwe terminal op de Cheddi Jagan International Airport. De uitbreiding moet de capaciteit van de luchthaven vergroten en bijdragen aan de ontwikkeling van Guyana als regionaal luchtvaartknooppunt.

De nieuwe terminal moet onder meer elementen van de Guyanese cultuur weerspiegelen en reizigers meer capaciteit en verbeterde voorzieningen bieden. Ook de bestaande internationale terminal zal opnieuw worden ingericht.

Voor het project is in de begroting voor 2026 een bedrag van 3,2 miljard Guyanese dollar uitgetrokken. Dat is ruim 15 miljoen Amerikaanse dollar.

De voorbereidende werkzaamheden voor het project begonnen in 2025.

Ghir is optimistisch over de verdere ontwikkeling van de sector. Volgens hem kan het passagiersverkeer tegen 2045 verdubbelen. Daarom is het volgens de directeur noodzakelijk om nu al te investeren in de infrastructuur en capaciteit van de luchthaven.

Ondanks internationale uitdagingen, waaronder hogere brandstofkosten en andere operationele druk, verwacht hij dat de luchtvaartsector in Guyana verder zal groeien.