Jogi vindt Achaibersing beste kandidaat voor VHP-voorzitterschap: “Ik vind dat hij een manmoedige daad verricht”

Deze week werd bekend dat oud-minister Armand Achaibersing zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP). Parlementariër en hoofdbestuurslid Mahinder Jogi steunt zijn kandidatuur.

“Ik vind dat hij een manmoedige daad verricht door zich bereid te verklaren om te helpen om inderdaad de kar van de VHP te trekken. De VHP is een grote en heel belangrijke politieke organisatie in Suriname. Een organisatie met een roemrijk verleden. Het is ook een organisatie die organisatie nodig heeft”, zei Jogi in een interview op D-TV Express.

De politicus, die eerder aangaf juist partijgenoot Ganeshkoemar Kandhai als toekomstige VHP-leider te willen zien, voerde aan dat de VHP sterk en schoon leiderschap nodig heeft dat vertrouwen en hoop moet uitstralen en bovendien transparant is. Daarnaast moet de partij zich met zo’n nieuwe leider goed kunnen positioneren naar de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2030.

Vandaar dat hij vindt dat Achaibersing de beste kandidaat is die zich tot nu toe heeft aangediend en daarmee ook de beste kans maakt om volgend jaar te winnen en de nieuwe VHP-voorzitter te worden. “Om deel te kunnen nemen aan het bestuur van Suriname. En dat ga je niet kunnen doen als alle vier banden van je organisatie niet goed uitgelijnd zijn en goed functioneren.

Ik denk dus dat meneer Achaibersing met deze toezegging aan de samenleving een bijzondere dienst verricht en verleent aan de samenleving. We kennen hem als gewezen minister van Financiën. De man die korte metten maakte, niet te lang sprak en straight to the point was. Ik heb dus alle vertrouwen in Achaibersing”, aldus Jogi.