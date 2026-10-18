Jogi: “Bij loadshedding wordt er helemaal geen rekening gehouden met beleving van cultuur en geloof”

Parlementariër Mahinder Jogi stoort zich eraan dat er bij de loadshedding vanuit de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) helemaal geen rekening wordt gehouden met hindoes die in verband met Navratri elke avond naar de mandir gaan.

“We zien dat er bij de loadshedding helemaal geen rekening wordt gehouden met de beleving van onze cultuur en ons geloof. Dat de EBS vanuit een bepaalde ruimte, een kantoor, de knop indrukt en stroom uitschakelt. Hierdoor komen de mandirs in grote problemen. Hun hele organisatie komt in problemen”, zei Jogi vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Hij vroeg de regering om de minister van Natuurlijke Hulpbronnen duidelijkheid te laten verschaffen. De parlementariër wilde tegelijk ook weten hoe lang de EBS nog door zal gaan met loadshedding en wanneer de regering precies van plan is om in te grijpen bij het energiebedrijf.

“Hoe is het verder gesteld met onze energievoorziening? Hoe lang moeten we gaan onder deze situatie? Wat zijn de plannen voor de toekomst? We krijgen straks de ontwikkeling van olie en gas. Wat is de projectie?”, aldus Jogi.