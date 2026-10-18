In memoriam: Iwan Bottse, pionier Surinaamse Radio in Nederland

Vrijdag 16 oktober 2026 overleed in Amsterdam Iwan Bottse, directeur van Radio Tamara. Bottse (75) kwakkelde al geruime tijd met zijn gezondheid en verbleef al enkele maanden in een verpleegtehuis. Een hartinfarct werd hem vrijdag fataal.

Bottse was een pionier van de Surinaamse radio in Nederland. Toen hij in 1970 vanuit Suriname in Nederland aankwam, wees niets erop dat hij later deze rol zou vervullen. Hij had de kweekschool in Paramaribo doorlopen en had er les gegeven. Zijn leermeester was de historicus Eugene Gessel, met wie Bottse tot aan Gessels overlijden contact zou blijven houden.

Eenmaal in Amsterdam stond Bottse weer voor de klas. Na een studie andragogiek aan de universiteit, werd Bottse in de jaren zeventig door Robert Wijdenbosch gevraagd of hij wilde meewerken aan een Surinaams radioprogramma dat Wijdenbosch bij het toenmalige STAD Radio Amsterdam verzorgde.

In de jaren tachtig zette Bottse zijn eigen programma op, het goed beluisterde Damsko So Mi Tan. Bottse’s, die een goede radiostem had, liet zich kennen als een gedreven radiojournalist en vestigde met dit programma zijn naam als radiomaker. Het was een woelige tijd, voor- en tegenstanders van het militaire regime stonden tegenover elkaar.

Bottse besteedde ruim aandacht aan het verzet tegen het militaire regime. Sympathisanten van de militairen probeerden Bottse’s uitzendingen die vanuit de studio aan de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam kwamen, te verhinderen. Er was een tijd dat Bottse uitzond met politiebewaking voor de deur. Vermeldenswaard is dat Noraly Beyer, die Suriname na de staatsgreep verliet, het nieuws las in Bottse’s programma.

STAD Radio Amsterdam was inmiddels opgegaan in Radio Noord Holland, dat besloot te stoppen met Surinaamse en Molukse programma’s. Bottse besloot maar zelf een radiostation op te richten, Radio Tamara dat via de lokale omroep Salto uitzond. Hij beschikte nu over een medium waar hij zijn redactionele en creatieve radiotalent ongehinderd kon ontplooien.

Een van de spraakmakende programma’s die hij bedacht was het paneldiscussieprogramma Welgeïnformeerd, in het begin verzorgd door Owen Venloo, Ben Douglas en Ronnie Rens. Later was dit programma via Youtube ook in Suriname te beluisteren. Het programma zorgde regelmatig voor commotie aldaar omdat de Surinaamse gasten op een Nederlandse zender uitspraken deden die zij in Suriname niet durfden te doen. Populair was ook de nachtuitzending van zaterdag op zondag, een inbelprogramma door hemzelf gepresenteerd waarin luisteraars belden om uiteenlopende onderwerpen te bespreken.

Bottse deed niet alleen radio; hij was hoofdredacteur van het blad Obsession Magazine dat hij zelf uitgaf en dat gericht was op de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Hij was ook de oprichter van de zogenaamde Bronzen Stier Award, een onderscheiding voor Surinaamse Nederlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Bijzonder is ook de voetbalclub Robin Hood, door hem opgericht om jonge Surinaamse voetballers een kans te geven. Later stroomden Afrikaanse jongeren uit Amsterdam en omgeving binnen, wat leidde tot opeenvolgende successen in de amateurcompetities van de KNVB.

Iwan Bottse heeft als radiopionier aanmerkelijk bijgedragen aan de opkomst van Surinaamse media in Nederland. Met zijn heengaan valt weer een pionier weg die in de jaren zeventig en tachtig de Surinaamse identiteit in Nederland mede inhoud heeft gegeven.

Krishna Salikram