HomeOnderwerpenJustitie en politieDrie blokken hasj gevonden in Toyota Hiace: twee mannen aangehouden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Drie blokken hasj gevonden in Toyota Hiace: twee mannen aangehouden

https://www.surifesta.nl/

-

0
Drie blokken hasj gevonden in Toyota Hiace: twee mannen aangehouden

FREESTYLE at De Pier

De Narcotica Brigade heeft donderdag in samenwerking met de Narcotics Intelligence Unit (NIU) twee mannen aangehouden aan de Commissaris Weytinghweg in Suriname. In hun voertuig werden drie blokken met vermoedelijk hasj aangetroffen.

De politieactie volgde op uitgewerkte informatie. De verdachten, de 29-jarige J.F. en de 41-jarige R.V.D., bevonden zich in een witte Toyota Hiace. Beiden zijn geboren in Paramaribo.

Xessionz Welcome Party

Bij onderzoek van het voertuig troffen agenten de drie blokken aan. Het totale brutogewicht bedroeg 285 gram. De vermoedelijke verdovende middelen zijn in beslag genomen.

Ook mobiele telefoons, geldbedragen in verschillende valuta en het voertuig werden in beslag genomen.

Beide mannen verklaarden niet op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van de vermoedelijke drugs. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn zij op verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Stanley Linger viert 100ste verjaardag
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival