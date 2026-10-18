Drie blokken hasj gevonden in Toyota Hiace: twee mannen aangehouden

De Narcotica Brigade heeft donderdag in samenwerking met de Narcotics Intelligence Unit (NIU) twee mannen aangehouden aan de Commissaris Weytinghweg in Suriname. In hun voertuig werden drie blokken met vermoedelijk hasj aangetroffen.

De politieactie volgde op uitgewerkte informatie. De verdachten, de 29-jarige J.F. en de 41-jarige R.V.D., bevonden zich in een witte Toyota Hiace. Beiden zijn geboren in Paramaribo.

Bij onderzoek van het voertuig troffen agenten de drie blokken aan. Het totale brutogewicht bedroeg 285 gram. De vermoedelijke verdovende middelen zijn in beslag genomen.

Ook mobiele telefoons, geldbedragen in verschillende valuta en het voertuig werden in beslag genomen.

Beide mannen verklaarden niet op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van de vermoedelijke drugs. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn zij op verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld.