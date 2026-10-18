HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser dood na zware botsing tussen twee bromfietsen op Martin Luther Kingweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bromfietser dood na zware botsing tussen twee bromfietsen op Martin Luther Kingweg

https://www.surifesta.nl/

-

0
Bromfietser dood na zware botsing tussen twee bromfietsen op Martin Luther Kingweg

FREESTYLE at De Pier

Bij een ernstig verkeersongeval vanmorgen rond 07.00u op de Martin Luther Kingweg in Suriname is een bromfietser om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed na een aanrijding tussen twee bromfietsen.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van Menkendam, in het ressort Livorno. Volgens de eerste informatie van de Surinaamse politie kwamen twee bromfietsen op de weg met elkaar in botsing. De aanrijding had voor een van de betrokken bromfietsers een fatale afloop.

Xessionz Welcome Party

Het slachtoffer liep bij het ongeval dusdanig ernstige verwondingen op dat het ter plaatse overleed. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een 50-jarige man met de initialen W.R.

Het is nog onduidelijk of de bestuurder van de andere bromfiets bij de aanrijding gewond is geraakt.

Na de melding van het dodelijke verkeersongeval zijn de nodige instanties ingeschakeld. Naar verwachting zal nader onderzoek duidelijkheid moeten verschaffen over de exacte toedracht van het ongeval. De politie van Livorno is ter plaatse.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Passagiersverkeer luchthaven Guyana in vijf jaar met ruim 400 procent gestegen
Volgend artikel
Reyme vraagt aandacht voor aanhoudende geluidsoverlast in diverse woonwijken
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival