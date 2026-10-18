Bromfietser dood na zware botsing tussen twee bromfietsen op Martin Luther Kingweg

Bij een ernstig verkeersongeval vanmorgen rond 07.00u op de Martin Luther Kingweg in Suriname is een bromfietser om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed na een aanrijding tussen twee bromfietsen.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van Menkendam, in het ressort Livorno. Volgens de eerste informatie van de Surinaamse politie kwamen twee bromfietsen op de weg met elkaar in botsing. De aanrijding had voor een van de betrokken bromfietsers een fatale afloop.

Het slachtoffer liep bij het ongeval dusdanig ernstige verwondingen op dat het ter plaatse overleed. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een 50-jarige man met de initialen W.R.

Het is nog onduidelijk of de bestuurder van de andere bromfiets bij de aanrijding gewond is geraakt.

Na de melding van het dodelijke verkeersongeval zijn de nodige instanties ingeschakeld. Naar verwachting zal nader onderzoek duidelijkheid moeten verschaffen over de exacte toedracht van het ongeval. De politie van Livorno is ter plaatse.