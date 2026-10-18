Airport Run op landingsbaan Zanderij ook dit jaar groot succes

De vierde editie van de Airport Run heeft vanmorgen plaatsgevonden op de Johan Adolf Pengel International Airport (JAP) in Suriname. Het sportevenement bood deelnemers opnieuw de bijzondere gelegenheid om op de landingsbaan van luchthaven Zanderij te wandelen of hard te lopen.

De Airport Run wordt georganiseerd door Airport Management Ltd. in samenwerking met de Tigri Endurance Sports Club en I Love Su. Het evenement staat in het teken van sport, beweging en het stimuleren van een gezonde levensstijl.

Deelnemers konden kiezen uit een wandel- en trimloop van 5 kilometer of een hardloopwedstrijd over 10 kilometer.

Met de vierde editie wordt de traditie van de Airport Run voortgezet. Het evenement biedt sportliefhebbers de unieke kans om de JAP-landingsbaan en het luchthaventerrein op een bijzondere manier te beleven.