Voor dit jaar nog geen containers met vuurwerk aangekomen in Suriname

In Suriname zijn er dit jaar tot en met vrijdag 16 oktober nog geen containers met vuurwerk aangekomen. Dat zegt brandweervoorlichter Olton Pinas aan Waterkant.Net.

Uit onderzoek van de redactie blijkt dat importeurs voor dit jaar wel vuurwerk hebben besteld, maar dat de verscheping aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Dit houdt onder meer verband met de explosie bij een vuurwerkfabriek in China begin mei, waarbij 26 mensen om het leven kwamen en 61 anderen gewond raakten.

Een groot deel van het vuurwerk dat wereldwijd wordt verhandeld, is afkomstig uit Liuyang in China. Ook vuurwerk dat naar Nederland en Suriname wordt geïmporteerd, komt traditioneel uit deze regio, zeggen importeurs aan Waterkant.Net. Na de explosie werden de productieactiviteiten stilgelegd voor veiligheidsinspecties. Dit had gevolgen voor de productie en internationale levering van vuurwerk.

Het is nog onduidelijk in hoeverre de verstoring gevolgen zal hebben voor de wereldwijde aanvoer dit jaar. Door de vertraging bij de productie en verscheping is het onzeker of de bestelde containers op tijd in Suriname zullen aankomen voor de verkoop- en afschietperiode in december.

Afgelopen jaar werden bijkans 90 containers van 40 voet met vuurwerk naar Suriname gehaald. Vernomen wordt dat de importeurs nog een aanzienlijke hoeveelheid over hebben, die zij dit jaar opnieuw zullen aanbieden.

Het vuurwerkseizoen 2025-2026 werd in Suriname afgesloten met acht geregistreerde slachtoffers. Tijdens het seizoen daarvoor waren dat er zes, terwijl in het seizoen 2023-2024 twaalf slachtoffers werden geregistreerd. Het jongste slachtoffer van de afgelopen vuurwerkperiode was zes jaar en het oudste vijftig jaar.