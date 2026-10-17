Vietnam wil Suriname helpen uitbouwen tot regionaal exportcentrum voor rijst

Vietnam wil kennis over rijstproductie en -verwerking delen om Suriname te helpen ontwikkelen tot een regionaal exportcentrum. Ook ziet het Aziatische land mogelijkheden voor samenwerking tussen zijn staatsbedrijf Petrovietnam en Staatsolie, onder meer bij de aanleg van pijpleidingen, drijvende opslag en offshore-exploratie.

Die mogelijkheden kwamen vrijdag 16 oktober aan de orde tijdens het afscheidsbezoek van de niet-residerende Vietnamese ambassadeur Bùi Văn Nghị aan president Jennifer Simons. Volgens de Communicatie Dienst Suriname bespraken zij hoe de economische samenwerking kan worden uitgebreid.

De ambassadeur omschreef de diplomatieke en politieke betrekkingen als uitstekend, maar gaf aan dat de onderlinge handel verdere versterking nodig heeft. Tijdens de ontmoeting werd zowel teruggekeken op wat al is bereikt als gesproken over toekomstige samenwerking.

Landbouw en voedselzekerheid vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. Vietnam wil zijn ervaring met de productie en verwerking van rijst inzetten om de Surinaamse sector verder te ontwikkelen. Daarnaast werden visserij en aquacultuur besproken, waarbij het land mogelijkheden ziet om zijn kennis te combineren met de beschikbare waterbronnen in Suriname.

Voor de olie- en gassector richt de Vietnamese belangstelling zich op samenwerking tussen Petrovietnam en Staatsolie. Daarbij zijn infrastructuur en activiteiten op zee genoemd als mogelijke werkterreinen. Het persbericht vermeldt geen ondertekende overeenkomsten of termijnen voor de uitvoering van de besproken plannen.

Ook klimaat en milieu stonden op de agenda. Vietnam steunt het Surinaamse standpunt binnen de Verenigde Naties over klimaatfinanciering en bosbehoud. Volgens Bùi Văn Nghị hecht zijn land zelf eveneens sterk aan bosbehoud, mede omdat Vietnam zwaar wordt getroffen door klimaatverandering.

De ambassadeur feliciteerde Simons daarnaast met haar positie als eerste vrouwelijke president van Suriname en wenste haar succes bij het streven naar een welvarende en duurzame ontwikkeling van het land.