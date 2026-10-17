Ramsukul: “Al een week waterproblemen in Paramaribo-Noord; wat is er aan de hand bij SWM?”

VHP-parlementariër Kishan Ramsukul heeft vrijdag dringend aandacht in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor de lage waterdruk vanuit de SWM in Paramaribo-Noord.

Alhoewel er enkele dagen terug werd aangegeven dat de lage druk een gevolg was van een buisbreuk aan de Keizerstraat, blijkt volgens de VHP’er dat een aantal gebieden al langer dan een week een lage waterdruk ervaren of helemaal geen water hebben.

“Er is iets mis bij het pompstation te Blauwgrond en dit leidt tot heel veel ongerief bij de burgers. Aanvankelijk werd aangegeven dat het een buisbreuk is, maar nu na een week willen de mensen toch wel weten wat er daar precies aan de hand is. Dat er een lage waterdruk is, is al een hele poos zo. Maar dat er helemaal geen water is, maakt het nog erger”, zei Ramsukul.

De volksvertegenwoordiger merkte op dat naast Paramaribo-Noord ook gebieden als Uitkijk, grote delen van Saramacca en Wanica soortgelijke problemen hebben.

“Dus wat is er aan de hand bij de SWM? Waarom plotseling zoveel problemen in het land? Ook bij de EBS…is er inderdaad sprake van loadshedding? Want het is een beetje opmerkelijk als gebieden precies voor drie uur uitgeschakeld worden, zonder dat er sprake is van een ongeval of gepland onderhoud dat vooraf aangegeven is.

Dus we willen weten wat er precies gaande is. Het is vooral dringend voor de bewoners van het noorden van Paramaribo”, aldus Ramsukul.