Politieman schiet op agressieve bromfietser na dreiging met schroevendraaier

Een 37-jarige bromfietser, R.M., heeft vrijdag een schotwond aan zijn linkerschouderblad opgelopen tijdens een confrontatie met een politieman aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname. De man zou een schroevendraaier hebben getrokken waarmee hij vermoedelijk de politieman wilde verwonden.

Volgens de verkregen informatie reed de bromfietser over de Nieuw Weergevondenweg toen hij bijna een voetganger aanreed. Naar aanleiding hiervan ontstond een woordenwisseling tussen de bromfietser en de voetganger.

Een brigadier van politie, die zich op dat moment met een dienstvoertuig ter plaatse bevond, stapte uit om de bromfietser aan te spreken. Tijdens deze confrontatie zou R.M. plotseling een schroevendraaier tevoorschijn hebben gehaald, waarmee hij vermoedelijk de politieman wilde verwonden.

De brigadier voelde zich kennelijk genoodzaakt zijn dienstwapen te gebruiken en loste een schot, waarbij de bromfietser in zijn linkerschouderblad werd geraakt.

De gewonde R.M. werd voor medische behandeling overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist over de verdere afhandeling van de zaak.