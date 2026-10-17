Oostburg noemt bewering over contact tussen Bouterse en Santokhi tijdens onderduikperiode een klinkklare leugen

NDP’er Marcel Oostburg heeft scherpe kritiek geuit op de recente bewering van NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams dat wijlen oud-president Chan Santokhi een van de personen was die contact had met Desi Bouterse tijdens de periode waarin de voormalige NDP-leider ondergedoken was. Volgens Oostburg klopt er niets van de bewering. “Het is een klinkklare leugen.”

Volgens Abrahams hebben heel wat mensen in Suriname Bouterse in die periode ontmoet en gesproken, waaronder ook hijzelf. In één geval beweert Abrahams dat hij Bouterse zelf in de stad heeft gesproken. NDP-voorzitter en president Jennifer Simons heeft onlangs ook aangegeven dat er contact was met Bouterse.

“Ik heb hem gezien, ja. Het was toch niet mijn taak om hem op te sporen. Ik heb hem gesproken, ja. En niet alleen ik, hoor. Er zijn heel wat mensen die hem gesproken hebben. De meeste mensen weten het. Zelfs Santokhi heeft hem gesproken. Ik weet dat”, zei Abrahams in het programma Bakana Tori.

De NDP-topper voerde aan dat het hem wel duidelijk opviel dat Bouterse leed vanwege zijn onderduiking, aangezien Bouterse iemand was die gewend was om mensen om zich heen te hebben.

“Desi is een man geweest die mensen om zich heen moest hebben. Gezelschap. En ik denk dat hij in dat jaartje dat hij zich echt heeft teruggetrokken, wegkwijnde. Het was een man die met zijn vrienden wilde zijn, lekker eten en babbelen. En het onderkomen waar hij was, was niet wat het wezen moest. Bouterse was aan het begin een diehard militair. Maar ik heb het later niet teruggevonden bij hem. Ik kon het niet zien bij hem”, aldus Abrahams.

Volgens Abrahams heeft hij dit toen besproken met oud-minister Ronnie Benschop. “Want wij zijn de twee mannen die heel dicht bij hem stonden wat dat aanging. En we hebben hem vaker bepaalde voorstellen gedaan. Maar hij heeft steeds gezegd dat hij niet wil. En we mochten ook niets ondernemen als zodanig. Dat heeft gemaakt dat hij in eerste instantie als president werd veroordeeld.

Maar hij koos steeds voor een middenweg en om zaken niet te laten escaleren. Dat heeft gemaakt dat hij in die positie is gekomen waarbij hij moest onderduiken. En dat heeft geleid tot zijn dood. Ik denk dat als hij verder gewoon in de stad was en goede medicatie zou krijgen, Bouterse misschien nu nog zou leven”, aldus Abrahams.

Volgens de politicus wist hij reeds op 24 december 2024 om 19.00 uur van het overlijden van Bouterse. Toen was het oud-staatshoofd al een tijdje dood. Hij maakte toen nog niets bekend, omdat bepaalde acties op dat moment nog uitgevoerd moesten worden. Het stoffelijk overschot werd hierna afgeleverd op Leonsberg, waarna de mensen die dat deden weer vertrokken.