Man aangehouden na toebrengen kapwond aan onderarm slachtoffer

De politie in Suriname heeft donderdag een man aangehouden nadat hij de 31-jarige S.R. een kapwond aan de onderarm had toegebracht.

Het slachtoffer werd voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Zijn toestand is stabiel.

De verdachte bevond zich nog in de directe omgeving en gedroeg zich agressief. Agenten troffen hem daar aan en hielden hem aan. Vervolgens werd hij overgebracht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld.