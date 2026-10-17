HomeOnderwerpenJustitie en politieMan (51) verdacht van kledingdiefstal: wilde kleding ruiken voor seksuele bevrediging
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man (51) verdacht van kledingdiefstal: wilde kleding ruiken voor seksuele bevrediging

https://www.surifesta.nl/

-

0
AI-gegenereerde illustratie; de afgebeelde man is niet de verdachte.

FREESTYLE at De Pier

Een 51-jarige man heeft tegenover de politie in Suriname verklaard dat hij kledingstukken stal om eraan te ruiken en zichzelf daarmee seksueel te bevredigen. De verdachte, M.A., is aangehouden na twee aangiften van kledingdiefstal op verschillende adressen in het ressort Leiding in Wanica.

Volgens het politiebericht overhandigde M.A. bij zijn aanhouding een donkerblauwe jurk, een witte bloes en twee grijze boxershorts aan de agenten. De kledingstukken zouden op de twee adressen zijn weggenomen.

Xessionz Welcome Party

De man verklaarde dat hij de kleding na gebruik weggooide. Naar eigen zeggen vertoont hij dit gedrag sinds zijn vrouw hem ongeveer een jaar geleden verliet.

De donkerblauwe jurk is inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenares, nadat zij het kledingstuk had herkend.

M.A. is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van bureau Leiding 9A zet het onderzoek voort.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
7-jarig kind op weg naar schoolbus aangereden; buschauffeur had niet het juiste rijbewijs
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival