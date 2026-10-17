Man (51) verdacht van kledingdiefstal: wilde kleding ruiken voor seksuele bevrediging

Een 51-jarige man heeft tegenover de politie in Suriname verklaard dat hij kledingstukken stal om eraan te ruiken en zichzelf daarmee seksueel te bevredigen. De verdachte, M.A., is aangehouden na twee aangiften van kledingdiefstal op verschillende adressen in het ressort Leiding in Wanica.

Volgens het politiebericht overhandigde M.A. bij zijn aanhouding een donkerblauwe jurk, een witte bloes en twee grijze boxershorts aan de agenten. De kledingstukken zouden op de twee adressen zijn weggenomen.

De man verklaarde dat hij de kleding na gebruik weggooide. Naar eigen zeggen vertoont hij dit gedrag sinds zijn vrouw hem ongeveer een jaar geleden verliet.

De donkerblauwe jurk is inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenares, nadat zij het kledingstuk had herkend.

M.A. is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van bureau Leiding 9A zet het onderzoek voort.