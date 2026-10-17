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Leger en politie houden man met illegale revolver aan in goudnederzetting

https://www.surifesta.nl/

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De weg naar Atjoni, meer bekend als Pasi 21

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Een man is in de goudnederzetting 21 Pasi in het district Brokopondo aangehouden nadat bij hem een illegale revolver en een munitiehouder waren aangetroffen.

De aanhouding werd verricht door een inlichtingeneenheid van het Korps Politie Suriname, die samen met leden van het Nationaal Leger werkzaamheden in het gebied uitvoerde.

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De verdachte is vervolgens overgedragen aan de politiebasis Brownsweg voor verdere afhandeling. Zijn identiteit en nadere bijzonderheden over de aanhouding zijn niet bekendgemaakt.

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