Jager (59) in buik geschoten tijdens jacht in Blakawatra, metgezel niet aangetroffen

Een 59-jarige jager is afgelopen nacht met een schotwond in zijn buikstreek overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De man werd tijdens een jachtpartij in het gebied Blakawatra door een kogel geraakt. Een andere jager, die zich op dat moment eveneens in het bos bevond, werd niet aangetroffen.

Het slachtoffer, G.S., was samen met vier anderen op jacht gegaan in het Mapanegebied. Op een gegeven moment stapte hij samen met zijn metgezel S.T. uit het voertuig, terwijl de overige drie jagers verder reden. Afgesproken werd dat de twee mannen op een later tijdstip op dezelfde locatie zouden worden opgehaald.

Toen de overige jagers rond het afgesproken tijdstip terugkeerden, troffen zij G.S. bloedend op de grond aan. De man bleek een schotwond in zijn buikstreek te hebben opgelopen.

Volgens het slachtoffer bevonden hij en S.T. zich op afzonderlijke, hooggelegen jachtposten in bomen toen er wild voorbijkwam. Plotseling hoorde G.S. een schot, waarna hij merkte dat hij in zijn buikstreek was geraakt.

Zijn metgezel S.T. werd op dat moment niet aangetroffen. De overige jagers gingen daarop het bos in om hem te zoeken, maar hun zoektocht leverde geen resultaat op.

De gewonde jager werd vervolgens per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het AZP, waar hij medische behandeling kreeg.

De politie van Paranam werd ingeschakeld en begaf zich naar de locatie om onderzoek te verrichten. Onder welke omstandigheden het schot is gelost en wie daarvoor verantwoordelijk is, is vooralsnog niet duidelijk. Ook is niet bekend waar de andere jager zich bevond.