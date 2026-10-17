Drinkwatersysteem Sunny Point in gebruik: eigen kraan per gebouw, registratie met ID-kaart

Bewoners van Sunny Point krijgen toegang tot schoon drinkwater via een drinkwatersysteem dat vrijdag 16 oktober officieel in werking is gesteld. Voor de registratie is uitsluitend een identiteitskaart nodig. Elk gebouw krijgt een eigen waterkraan, zodat onenigheid over het verbruik en de betaling kan worden voorkomen.

President Jennifer Simons en directeur Clifton Lienga van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) openden gezamenlijk de kraan, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Daarmee werd het systeem officieel in gebruik genomen. Voor de verdere watervoorziening zijn nog werkzaamheden nodig, waaronder een verbinding tussen Blok 3 en Leiding 20.

De waterproblemen in het gebied spelen al jaren. Volgens Simons werd sinds 2014 water naar Sunny Point vervoerd, maar stopte die voorziening in 2019. Zij benadrukte dat de regering ondanks beperkte financiële middelen aandacht moet blijven besteden aan basisbehoeften zoals drinkwater, huisvesting en gezondheidszorg.

Bij de ingebruikname stelde de president dat toegang tot drinkwater voor de bevolking voorrang moet krijgen boven commerciële belangen rond waterverkoop. “A watra na fu wi alamala. Surinamers hebben op de eerste plaats recht op het water.”

Lienga bedankte de bewoners en de regering voor hun medewerking aan de voorbereidingen. Hij riep bewoners op zich te registreren en wees op de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Daarnaast vroeg de SWM-directeur zorgvuldig met het drinkwater en de infrastructuur om te gaan. Hij benadrukte dat waterleidingen niet beschadigd moeten worden. Ook Simons onderstreepte het belang van verantwoord watergebruik.