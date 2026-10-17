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7-jarig kind op weg naar schoolbus aangereden; buschauffeur had niet het juiste rijbewijs

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Kind (7) op weg naar schoolbus zwaargewond aangereden; buschauffeur had niet het juiste rijbewijsKind (7) op weg naar schoolbus zwaargewond aangereden; buschauffeur had niet het juiste rijbewijs
beeld via Politie Regio Midden

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Een zevenjarig kind is op de Krakaweg ter hoogte van Baling Savanah in Suriname zwaargewond geraakt toen het de weg overstak om in een schoolbus te stappen. Een andere autobus reed het kind aan. De bestuurder bleek niet over het vereiste rijbewijs voor die bus te beschikken en is aangehouden.

Het ongeval gebeurde dinsdag 13 oktober. Volgens het voorlopige onderzoek van de politie stak het kind van de noordelijke naar de zuidelijke zijde van de weg over. Daar stond de schoolbus stil waarin de minderjarige wilde instappen.

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Op dat moment naderde vanuit de richting van Zanderij een andere autobus, die naar de Avobakaweg reed. Volgens het Korps Politie Suriname hield de chauffeur onvoldoende rekening met het overstekende kind, waarna de aanrijding volgde.

Het slachtoffer liep zware verwondingen op en is opgenomen op de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Tijdens het onderzoek van de Surinaamse politie bleek dat de chauffeur alleen rijbewijzen voor de categorieën B en E had. Voor het besturen van de betreffende autobus is categorie D vereist. De man is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

De afdeling Verkeer van Regio Midden onderzoekt de toedracht verder.

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