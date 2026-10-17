26-jarige man aangehouden na schietincident bij Gorba bar

De 26-jarige Gerson B. is zaterdag aangehouden nadat de politie in Suriname een Glock-vuistvuurwapen met vijf scherpe patronen had aangetroffen in een rode Toyota Vitz. De vondst volgde op een melding van een vechtpartij en geloste schoten op de hoek van de Latourweg en de Martin Luther Kingweg, ter hoogte van nachtclub Gorba. De verdachte ontkent dat het wapen van hem is.

Bij aankomst troffen agenten een groep omstanders aan. Volgens hun verklaringen was er gevochten en geschoten, waarna de schutter de weg zou zijn overgestoken in de richting van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) te Latour. De politie hield vervolgens drie mannen in de gaten die vanuit die richting kwamen.

Een van hen, gekleed in een wit T-shirt, haalde volgens de politie een voorwerp uit zijn tas en gooide dit in een rode Toyota Vitz. Agenten vermoedden dat hij een vuurwapen probeerde te verbergen. Bij onderzoek in het voertuig, in aanwezigheid van Gerson B., werden op de vloer achterin een Glock en vijf scherpe patronen aangetroffen. De man verklaarde geen vuurwapenvergunning te hebben en werd overgebracht naar politiebureau Latour.

Uit de verklaring van de aangever komt naar voren dat aan het incident een woordenwisseling voorafging tussen een man die hij kent als Soehboe en een onbekende man. De aangever zou tussenbeide zijn gekomen om verdere escalatie te voorkomen. Hij zette de onbekende man in een taxi en stuurde hem weg.

Enkele minuten later zou de aangever zijn aangevallen door drie mannen die hij kent als Barba, Langamang en Soehboe. Volgens zijn verklaring sloeg Barba hem met een glazen Heineken-fles op het rechterachterhoofd. Langamang zou een houwer bij zich hebben gehad en Soehboe een vuistvuurwapen. Die laatste zou tijdens het incident een schot hebben gelost.

Een van de betrokken mannen liet volgens de aangever een tas achter op de plaats delict. Na het incident zouden de mannen richting Latourweg 2 zijn weggerend. Soehboe zou vervolgens in een grijze Toyota Yaris zijn vertrokken. De aangever liep een snijwond aan het rechterachterhoofd op en klaagde over pijn. Hij werd met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Gerson B. verklaarde dat hij iemand een tas had zien weggooien en deze vervolgens had opgeraapt. Toen hij ontdekte dat er een vuurwapen in zat en de politie zag, zou hij de tas in de auto van een vriend hebben gegooid.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Gerson B. op verdenking van overtreding van de Vuurwapenwet in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.