Xaviera Jessurun hekelt uitstel van uitspraak in SLM-zaak: ‘Dit is geen rechtszekerheid’

Xaviera Jessurun, voormalig president-commissaris van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft scherpe kritiek geuit op het opnieuw uitstellen van de uitspraak in haar hogerberoepsprocedure. Het Hof van Justitie zou dinsdag 13 oktober uitspraak doen over haar bezwaarschrift, maar heeft die beslissing tot nader order uitgesteld. Een nieuwe datum en een reden voor het uitstel zijn niet bekendgemaakt.

Jessurun maakte haar ongenoegen kenbaar in een uitgebreide verklaring op sociale media. Volgens haar duurt de juridische onzekerheid inmiddels meer dan vier jaar en heeft de kwestie grote gevolgen voor haar professionele en persoonlijke leven.

“Dat is geen rechtszekerheid. Dat is georganiseerde rechtsonzekerheid”, schrijft Jessurun over het uitstel van de aangekondigde uitspraak.

Tijdens de laatste zitting op 24 augustus 2026 zou het Hof hebben toegezegd op 13 oktober om 13.30 uur uitspraak te doen. Volgens Jessurun merkte een van de drie rechters toen op dat het lang genoeg had geduurd.

Afgelopen donderdag ontving zij echter een e-mail waarin stond dat de uitspraak tot nader order was uitgesteld. Een nieuwe datum of nadere toelichting ontbrak volgens haar. “Geen nieuwe datum. Geen reden. Geen uitleg”, schrijft zij over het bericht van het Hof.

Jessurun is verdachte in een strafzaak die verband houdt met mogelijke strafbare handelingen bij de SLM. Ook voormalig directeur Paul de Haan en voormalig juridisch adviseur Prenobe Bissessur zijn in de zaak gedagvaard.

De verdenkingen tegen Jessurun omvatten onder meer overtreding van de Anti-Corruptiewet, oplichting in vereniging, valsheid in geschrifte, verduistering, diefstal van SLM-goederen en witwassen. Specifiek wordt zij onder meer beschuldigd van diefstal van een sleutelbos, een benzineboekje, een creditcard en een laptop.

De beschuldigingen zijn verdenkingen. Jessurun stelt dat zij niets verkeerd heeft gedaan en richt haar huidige kritiek vooral op de duur van de procedure en het uitblijven van duidelijkheid over haar juridische positie.

Volgens Jessurun heeft de slepende zaak haar leven ingrijpend beïnvloed. “Mijn professionele toekomst is vernietigd. Mijn bestaanszekerheid is vernietigd”, schrijft zij in haar verklaring.

Zij stelt dat zij al meer dan vier jaar met de kwestie wordt geconfronteerd en dat de voortdurende onzekerheid een zware persoonlijke tol eist.

Ook uit zij stevige kritiek op het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM), dat volgens haar fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging niet respecteert. Over de reden voor het meest recente uitstel zegt zij voorlopig geen definitieve conclusie te willen trekken.

Jessurun noemt de situatie een ernstige aantasting van haar fundamentele mensenrechten. “Dit is geen rechtszekerheid. Dit is geen behoorlijke rechtspleging. Dit is wat mij betreft een fundamenteel falen van de rechtsstaat”, schrijft zij.

Volgens haar gaat de kwestie inmiddels verder dan haar persoonlijke zaak. Zij vindt dat een strafrechtelijke procedure binnen een redelijke termijn duidelijkheid moet bieden aan degene die onderwerp is van het onderzoek.

Omdat zij naar eigen zeggen geen hogere rechtsinstantie in Suriname heeft waar zij deze kwestie verder kan aankaarten, zegt zij weinig andere mogelijkheden te zien dan af te wachten.

Wanneer het Hof van Justitie alsnog uitspraak zal doen over haar bezwaarschrift, is vooralsnog niet bekend.